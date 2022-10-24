Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти України

МЗС України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти нашої країни.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як стало відомо, у розмові з Рафаелем Гроссі МЗС України офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні.

“Запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує, як місця розробки “брудної бомби”. Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам нема чого ховати”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Новій Каховці пролунав вибух.

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