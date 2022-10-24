Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
МЗС України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти нашої країни.
Про це Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі.
Як стало відомо, у розмові з Рафаелем Гроссі МЗС України офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні.
“Запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує, як місця розробки “брудної бомби”. Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам нема чого ховати”, - наголосив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Новій Каховці пролунав вибух.
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