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Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти України

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Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти України

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

МЗС України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти нашої країни.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як стало відомо, у розмові з Рафаелем Гроссі МЗС України офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні.

“Запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує, як місця розробки “брудної бомби”. Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам нема чого ховати”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Новій Каховці пролунав вибух.

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