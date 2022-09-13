Кулеба перелічив підстави, чому США досі не визнали Росію країною-терористкою

США поки не визнали офіційно Росію, яка нищить інфраструктуру України і вбиває мирних людей, країною-спонсоркою тероризму. На це Штати мають кілька підстав.

Україна аргументацію США розуміє, але не поділяє по жодному з пунктів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За всієї поваги, за всієї вдячності за всю допомогу в цьому конкретному питанні ми вважаємо, що воно має бути вирішене позитивно, і у нас є аргументи на користь цієї позиції", - наголосив голова МЗС.

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За його словами, перший аргумент в тому, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то активи цієї держави на території США відкриваються для судових позовів громадян США і юридичних осіб, і їх можна отримати собі як компенсації за ті чи інші дії.

"І аргумент Сполучених Штатів, що ці кошти замість того, щоб піти в перспективі на відновлення України, не потраплять сюди. Це дуже хиткий аргумент, тому що зараз поки ще немає механізму в США, як передати ці гроші на відновлення України", - сказав Кулеба.

Другий аргумент, як пояснив міністр, полягає в тому, що США не хочуть, щоб їхні друзі і союзники, перш за все в Європі, потрапили під вторинні американські санкції.

"Тобто як це працює - якщо ти держава-спонсор тероризму, то США отримують право застосовувати санкції проти юридичних осіб третіх країн, які мають справи з країною-спонсором тероризму. Наприклад, якісь європейські партнери США. Але ми підкреслюємо, що застосовувати вторинні санкції - це не обов'язок, а право", - додав Кулеба.

Третій аргумент у тому, що сукупний перелік критеріїв для визнання держави спонсором тероризму виписаний таким чином, що Росія під нього не підпадає.

"Ми теж говоримо, що це не працює, тому що є, наприклад, терористична організація "Вагнера", яка безпосередньо спонсорується російською державою", - зазначив міністр.

Раніше Кулеба пояснив, коли США визнають Росію країною-терористкою.

Нагадаємо, у СБУ розповіли, які об'єкти в Україні є ціллю російських окупантів.

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