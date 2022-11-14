Кулеба перерахував очільникам МЗС Євросоюзу 10 кроків, аби вистояти воєнну зиму

Звільнення Херсона свідчить про те, що Україна може перемагати, наголосив очільник МЗС, виступаючи на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ради ЄС із закордонних справ, окресливши кроки для України та ЄС, щоб пережити цю воєнну зиму, і подякував партнерам за підтримку.

Про це йдеться у заяві Кулеби, опрлюдненій на сайті МЗС.

"Звільнення Херсона свідчить про те, що Україна може перемагати. Ми повинні залишатися єдиними та принциповими, щоб відновити мир і безпеку в Європі", - зазначив очільник МЗС.

Міністр перерахував 10 кроків, які гарантують, що і Україна, і ЄС вистоять у цю воєнну зиму.

Першим кроком Кулеба назвав санкції.

"Санкції працюють. Я вдячний вам за всі попередні раунди. Жодні відступи на цьому шляху неприпустимі", - заявив він.

На переконання очільника МЗС, санкції допомогли серйозно загальмувати російську військову машину. "Це свідчить, що тиск потрібно посилити", - сказав Кулеба.

Міністр відзначив потребу посилення енергетичних санкцій, розширення списку індивідуальних санкцій і повну заборону російської пропаганди.

"Нам потрібне повне енергетичне ембарго, щоб зупинити війну. Ситуація з обмеженням цін на нафту викликає занепокоєння та розчарування. Я поділяю точку зору Жозепа, який нещодавно наголосив, що Путін вважає демократію слабкою і чекає на холоди, відключення газу, високі ціни та низькі температури. Узгодження методології обмеження цін на нафту доведе, що він помиляється в своїх розрахунках", - заявив Кулеба.

Другим кроком глава МЗС назвав оборонну підтримку і зброю. У цьому зв`язку, системи протиповітряної оборони залишаються першочерговим пріоритетом. "Я також вдячний ЄС за активізацію та прискорення міжнародної військової допомоги Україні. Я вітаю нещодавні рішення Ради щодо виділення шостого пакету обсягом у 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру та створення Місії з військової допомоги ЄС на підтримку України. Нам потрібно буде здійснити ще більше кроків у цій сфері", - заявив він.

Третім кроком Кулеба назвав макрофінансову допомогу. "Я вдячний за рішення надати новий пакет у 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ми розраховуємо на вашу підтримку, щоб якнайшвидше вивільнити 3 мільярди євро з цього пакету, з огляду на жорсткі енергетичні та економічні виклики", - сказав він.

Четвертий крок - гуманітарна допомога і підтримка у відновленні української енергетичної системи перед зимою. "Нам потрібні термінові поставки енергетичного обладнання, насамперед трансформаторів", - заявив Кулеба.

П`ятим кроком очільник МЗС назвав сільськогосподарський експорт. "Я вдячний ЄС за підтримку "Шляхів солідарності". Чорноморська зернова ініціатива має продовжити роботу. Україна залишається цілковито їй відданою. Нам потрібно не лише забезпечити відданість Росії ініціативі, але й змусити Росію припинити тихий саботаж і затримки у перевірці суден", - зазначив він.

Як сказав очільник українського МЗС, генеральний секретар ООН і президент Туреччини були достатньо жорсткими та принциповими, бо розмовляли з президентом РФ Володимиром Путіним "його мовою, мовою, яку він розуміє". "Це приклад для наслідування і водночас застереження: не піддавайтеся на російський шантаж і вимоги послабити санкції. Це лише погіршить ситуацію. Натомість треба залишатися жорсткими, принциповими", - відзначив Кулеба.

Ще одним кроком Кулеба назвав потребу визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. "Я щиро закликаю всіх вас зробити цей своєчасний політичний крок на підтримку України та визнати Голодомор геноцидом українського народу. Геноцид і ніяк інакше. Не треба напівзаходів чи незрозумілих словесних формул. Зло треба називати чітко по імені. Особливо зараз, коли новий диктатор у Москві вчиняє черговий геноцид українського народу, вже другий за менш ніж 100 років. Визнання Голодомору також допоможе пояснити громадянам ЄС суть нинішньої російської війни, надати їй історичної перспективи", - наголосив він.

Сьомим кроком Кулеба назвав шлях України до членства в ЄС. "Попри війну, ми просуваємося вперед за всіма сімома пунктами, окресленими Єврокомісією, і ми рухаємося хорошими темпами. Ми налаштовані завершити роботу до кінця року. Розраховуємо, що це питання буде в центрі уваги майбутнього саміту Україна-ЄС. Я вірю, що прогрес України дозволить нам швидко йти до початку переговорів про вступ України до Євросоюзу", - заявив Кулеба.

Восьмий крок - це ініціатива створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

"Останні два пункти (дев`ятий і десятий) не менш важливі. Мабуть, найважливіші. Я закликаю вас: давайте залишатися принциповими і не прагнути нормалізувати російську агресію у той чи інший спосіб. Будь ласка, займіть чітку позицію, що не буде нормалізації чи спроб повернути Росію за стіл переоворів, поки вона не виведе війська з України", - заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що йдеться зокрема про те, щоб не надавати майданчик Росії, включно з її міністром закордонних справ.

"Формально він наш колега, але насправді він є воєнним злочинцем і співучасником злочину агресії проти України. Це людина, яка вирішила порушити усі норми міжнародного права, і рішуче, затято захищає ці порушення у всьому світі", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба повідомив, як далеко може зайти Україна у звільненні своїх територій і що буде далі.

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