Кулеба показав міністрам ЄС фото 8-річного хлопчика біля "Епіцентру" у Харкові та закликав надати додаткові засоби ППО

На фото зображено, як поліцейський бере у хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв російського удару.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 27 травня, показав фото восьмирічного хлопчика біля зруйнованого ударами РФ гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові та закликав надати Україні додаткові системи ППО.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Дмитро Кулеба показав фото дитини, яка здає ДНК для пошуку батька серед можливих жертв російського удару по Харкову.

Міністри закордонних справ ЄС дивляться фото 8-річного хлопчика з Харкова / Фото: МЗС України

Міністр назвав долю хлопчика наслідком "кожного запізнілого рішення".

"Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Цілком зрозуміло, що потрібно зробити. Надати Україні додаткові Patriot та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території Росії", — сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба наголосив, що новий удар по Харкову є частиною систематичної стратегії РФ, яка намагається знищити життя міста та всієї України.

Очільник МЗС також закликав інвестувати в українську оборонну промисловість і посилити санкційний тиск на Росію.

Підступні удари РФ по "Епіцентру" в Харкові

Нагадаємо, 25 травня, армія Росії вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові та центральній частині міста.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові не КАБом, як повідомлялося раніше, а авіаційним боєприпасом УМБП Д-30.

У будівлі на момент удару перебувало понад 200 людей.

Наразі на місці зруйнованого РФ будівельного гіпермаркету "Епіцентру" в Харкові тривають аварійно-пошукові роботи. Кількість загиблих зросла до 16. Серед них – 12-річна дівчинка та її мати.

У лікарні перебуває 21 людина. Стан двох травмованих важкий. Вони перебувають у реанімації.

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