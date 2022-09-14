Кулеба пояснив, чого росіяни намагаються домогтися окупацією ЗАЕС

Першочергова мета росіян на Запорізькій атомній електростанції - відключити її від української енергосистеми, щоб порушити енергетичну безпеку країни перед важким опалювальним сезоном.

Про це в ефірі єдиного марафону новин заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Однак відключення станції допоможе РФ не лише дестабілізувати енергосистему України, а й вплинути на забезпечення електроенергією європейських країн. Друга ціль РФ - зрив експорту української електроенергії, вважає Кулеба. На думку Кремля, це спричинить політичні рішення на його користь.

Через підвищення цін на газ європейці намагатимуться отримати додаткові обсяги електроенергії з України завдяки тому, що ми є частиною ENTSO-E - європейської електричної мережі. Але якщо всередині держави буде дефіцит, то про експорт мова не йтиме.

"Тобто вибиваєш ЗАЕС, порушуєш енергетичний баланс України, Україна починає закривати експорт, погіршується енергобаланс Європи, ситуація в Європі стає ще гіршою з точки зору енергетичної безпеки, цін і далі настають відповідні політичні та соціальні наслідки", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, Запорізька АЕС повністю зупинена. Було ухвалено рішення щодо вимкнення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан.

Вимушене рішення: чому працівники ЗАЕС повністю знеструмили станцію

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