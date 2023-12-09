Кулеба пояснив, чому поразка України коштуватиме Заходу дуже дорого

Допомога США це не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку.

Якщо російські загарбники переможуть в Україні, то це надихне інші тоталітарні режими влаштовувати війни, руйнувати демократії та загарбувати території. Ціна таких війн буде набагато вищою, аніж теперішня допомога США для України.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що перемога російського диктатора надихне керівників інших тоталітарних режимів нападати на сусідні демократичні країни.

Він підкреслив, що допомога США це не благодійність, а інвестиція у глобальну безпеку та процвітання американського народу.

"Варто нагадати, що Україна є однією з дуже небагатьох країн в історії, які ніколи не закликали США відправляти американських військових на свою землю. Саме Україна платить найвищу ціну — ціну життів своїх людей. Усе, що ми просимо в інших країн, — і США очолюють цю коаліцію, — дати нам необхідні засоби. А ми вже виконаємо решту завдання самі, борючись і захищаючи наші з вами спільні інтереси", - заявив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна 2024 року зможе розпочати новий контрнаступ за підтримки США.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявив, що якщо Конгрес США не схвалить подальшу допомогу Україні, то цьому зрадіють російський президент-диктатор Володимир Путін та його китайський лідер Сі Цзіньпін.

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