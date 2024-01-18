Кулеба пояснив, чому Путін вестиме війни до кінця свого життя

Диктатор нещодавно відверто заявив, що Росія "не збирається віддавати те, чого вона досягла".

Російський диктатор Путін буде вести різні війни до кінця свого життя, тому переговори з ним не мають жодного сенсу.

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Таку думку на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що російський диктатор нещодавно відверто заявив, що Росія "не збирається віддавати те, чого вона досягла".

Кулеба зауважив, що війну Путін буде вести не тільки проти України, але й проти інших держав.

"Який сенс говорити з ним?... Я думаю, що він буде вести різні війни, доки не помре. Нам просто треба зрозуміти одне: ми – не лише українці, а й люди, які захищають певні правила – несемо історичну відповідальність за те, щоб виграти цю війну", – сказав очільник МЗС.

Також дипломат заявив, що у випадку російської війни проти України на кону стоїть життя людства та світовий порядок. Він порівняв російський напад з пандемією.

"Не можна перестати боротися з пандемією, тому що "ми втомилися від того, щоб придумувати нові вакцини". Ви ж не кажете: "Ну, все! Я більше не буду цим займатися! Я втомився викидати гроші"...Тому ми повинні інвестувати знову і знову, адже це робить і ворог", – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін пригрозив країнам Балтії за те, що там "росіян викидають за кордон".

Крім того, ми раніше інформували, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що союзники та партнери Сполучених Штатів надихаються тим, як Вашингтон допомагає Києву у його протистоянні російській агресії і припинення допомоги може стати прикладом для інших.

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