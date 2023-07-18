Кулеба пояснив, що мають на увазі країни, які закликають до "негайного миру" з Росією

Деякі країни закликають сісти за стіл переговорів, або просто припинити військову підтримку України.

Під час дебатів на Генеральній асамблеї ООН голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що за закликами до "абстрактного миру" ховається пропозиція віддати Росії захоплені нею території України.

Про це повідомляє видання Укрінформ.

"Ми постійно чуємо абсурдні заклики до абстрактного миру. Більшість із них насправді мають на увазі не мир, а дещо інше. Деякі з них я перекладу з дипломатичної мови на мову здорового глузду", – наголосив Кулеба.

Кулеба наголосив, що країни, як пропонують подібний "мир", просто хочуть віддати Росії території України, які вона захопила, а потім продовжила вбивати, грабувати, гвалтувати та залякувати людей на окупованих територіях.

"Інші цинічно заявляють, що саме Україна "затягує" війну. Вони насправді мають на увазі таке: "Україна повинна здатися й дозволити Росії якомога швидше завершити свій геноцид", - додав Кулеба.

Міністр заявив, що всі, хто пропонує припинити підтримку України, просто прагнуть залишити Україну беззахисною перед російськими агресорами, щоб "швидше продовжувати з Росією звичний бізнес".

"Після опору російській повномасштабній агресії протягом понад півтора року, мій 40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції лише одне: "Ні!", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба затребував від Росії список дітей, яких вивезли з окупованих територій.

Крім того, ми раніше інформували, що передаванням касетних боєприпасів США прагнуть підсилити переговорні позиції України до моменту початку цих перемовин.

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