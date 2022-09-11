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Кулеба пояснив зростання кількості ракетних ударів по Україні та закликав людей дбати про власну безпеку

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Кулеба пояснив зростання кількості ракетних ударів по Україні та закликав людей дбати про власну безпеку

Фото: Олег Синєгубов

Усі служби Київщини готові до будь-яких ситуацій.

Голова Київської обласної військової адміністрації пов'язав зростання кількості ракетних обстрілів по Україні із успіхами ЗСУ на багатьох напрямках.

Олексій Кулеба попередив про недопустимість ігнорування повітряних тривог.

"Ми всі бачимо зростання кількості ракетних ударів по Україні та кількості повітряних тривог на фоні успішних дій українських військових", - зазначив Кулеба.

Він також закликав не ігнорувати повітряні тривоги та дбати про власну безпеку. 

"Усі служби Київщини готові до будь-яких ситуацій. Перш за все віримо в наші сили Протиповітряної оборони та ЗСУ! Усе буде Україна", - сказав він.

Нагадаємо, на 9 напрямках фронту ворог обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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Дата публікації
Перегляди
2379
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