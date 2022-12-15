Кулеба - про готовність Росії до переговорів: "Говорять про відкритість і запускають ракети"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія не планує домовлятись з Україною, а заяви про переговори - це "димова завіса".

Про це він сказав у в інтерв'ю CNN.

Дмитро КУлеба зауважив, що з одного боку Росія говорить про переговори, а з іншого - запускає по Україні ще більше ракет та накопичує війська. Це свідчить про те, що для Росії переговори - це лише димова завіса.

"Ніхто не повинен вестися на російську димову завісу, коли вони з одного боку говорять про свою відкритість до переговорів, а з іншого - натискають на кнопку, посилаючи більше ракет, більше іранських безпілотників і більше російських військ проти України", - наголосив Кулеба.

Очільник українського МЗС зазначив, що президент Зеленський запропонував свою "формулу миру", за якою росіяни повинні почати виводити війська з української території.

Мирні переговори з Росією

Росія одразу після того, як почала наступ на територію України заговорила про "мирні переговори". Зустріч української та російської сторін відбувались у Білорусі, проте учасники української переговорної групи зазначали, що росіяни не хотіли домовлятись, а лише висували умови.

Володимир Зеленський під час свого звернення до лідерів країн - учасниць G7 закликав Росію до Різдва закінчити війну та вивести окупаційну армію з території України. Проте у Кремлі відмовилися від миру.

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