Кулеба про розмову з МАГАТЕ: "Якщо будуть спроби визнати присутність росіян на ядерних об’єктах України, ми битимемо по руках"

Кулеба про розмову з МАГАТЕ: "Якщо будуть спроби визнати присутність росіян на ядерних об’єктах України, ми битимемо по руках"

МАГАТЕ повинне сказати росіянам: "Киш. Вийшли за межі ядерних об’єктів, демілітаризували ядерні об’єкти і передали їх під контроль українських спеціалістів", заявив голова МЗС.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що держава не збирається миритися зі спробами росіян встановити контроль над Запорізькою АЕС та загалом ядерними об’єктами країни. Зокрема, міністр розповів, що в МАГАТЕ розуміють таку позицію, проте є нюанси.

Про це Кулеба розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Я вчора був в Анталії, мав переговори з Сергієм Лавровим. Але ще одна зустріч, яка в мене відбулася – я пробув там буквально декілька годин – була з генеральним директором МАГАТЕ. І я йому сказав дуже просту річ, що з погляду технологічної, технічної безпеки ми повністю відкриті до взаємодії з МАГАТЕ. Присилайте хоч 100 своїх експертів хоч на кожен ядерний об’єкт в Україні. Встановлюйте камери, системи спостереження. Ми абсолютно не проти. Але не повинно бути жодної легітимізації російської присутності на ядерних об’єктах України", ­– розповів голова МЗС України.

Тому що з перших днів, коли відбулося захоплення Чорнобильської АЕС, потім Запорізької АЕС, помітні спроби росіян у той чи інший спосіб легітимізувати свою присутність на ядерних об’єктах України.

"Наприклад, виходять і кажуть: "А проведімо тристоронні консультації – МАГАТЕ, український регулятор ядерної енергії і російський". Я директорові МАГАТЕ сказав: "А з якого дива, перепрошую за свою дипломатичність, російський атомний регулятор братиме участь у консультаціях щодо української ядерної електростанції? Якщо ви принципові люди, якщо ви стоїте на захисті певних прав, то ви повинні сказати росіянам: "Киш. Вийшли за межі ядерних об’єктів, демілітаризували ядерні об’єкти і передали їх під контроль українських спеціалістів", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що це чесна принципова позиція, над якою Україна готова працювати.

"Якщо будуть хоч якісь найменші спроби під будь-яким соусом визнати присутність росіян на ядерних об’єктах України, то ми за ці спроби будемо грубо, але чесно і справедливо бити по руках. Бо ми розуміємо, про що йдеться. Про повзучі намагання закріпитись на наших ядерних об’єктах", – наголосив міністр.

Він також розповів, що голова МАГАТЕ висловив розуміння.

"Він абсолютно підтвердив, що розуміє, про що я? і поділяє цей підхід", – сказав голова МЗС України.

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"Розумієте, у нас, поки не прийшли росіяни, не було жодних проблем з ядерною енергетикою. України була завжди зразковим учасником усіх міжнародних режимів забезпечення ядерної безпеки. Тепер прийшли росіяни, створили проблему і намагаються вирішити її таким чином, щоб закріпитися на нашому ядерному об’єкті. МАГАТЕ мене запевнило, що вони такий підхід не підтримуватимуть. Але я хочу побачити, як це працює на практиці. Тому що один експерт МАГАТЕ каже нам: "Ми не віримо, що російське командування віддавало наказ цілеспрямовано стріляти по Запорізькій АЕС". Я їм кажу: "Ви розумієте, що війна – це трішки не те, що ви собі уявляєте?" Я теж думаю, що, можливо, і не давали такого наказу, але російський танкіст, який заїхав на Запорізьку АЕС? з переляку міг пульнути куди завгодно. Тому питання не в тому, що треба боятися наказу. Питання в тому, що в принципі ядерні об’єкти мають бути демілітаризовані російською стороною і Росія має відмовитися від будь-яких спроб встановити над ними контроль", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, найбільша в Європі АЕС у місті Енергодар Запорізької області й досі захоплена російськими терористами. Щоправда, після тривалих переговорів вони дозволили провести ротацію персоналу.