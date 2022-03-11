Кулеба про стан економіки Росії: "В Кремлі досі зберігають ілюзію, що їм вдасться справитися"

Кулеба про стан економіки Росії: "В Кремлі досі зберігають ілюзію, що їм вдасться справитися"

За словами Кулеби, у Росії не очікували такого тиску на економіку від ЄС та США.

Російська економіка під постійним тиском санкції, запроваджених через напад на Україну, "тріщить по швах". Дехто з російської влади досі зберігає ілюзії, що вони справляться із ситуацією.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 11 березня у прямому ефірі спільного телемарафону UA.

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Очільник українського зовнішньополітичного відомства зауважив, у Росії не очікували такого тиску на економіку від ЄС та США.

"Є потужні санкції, вони неодноосібні з США, санкції є скоординовані з країнами G7. Тобто, це системний тиск на Росію. Вони (російські політики - ред.) нічого подібного не очікували. Дехто в системі російської влади досі зберігає ілюзії, що вони з цим всім справляться", - наголосив Кулеба.

Український міністр порівняв економіку РФ з танком, який без дозволу в'їхав на українську територію.

"Спочатку він так дуже проворно з російським прапором в'їжджає, доїжджає до якого села, потім в нього закінчується бензин, потім його обступають селяни і мирним тиском змушують екіпаж розбігтися. А потім по полях і лісопосадках мирні селяни знаходять екіпаж і встановлюють народну справедливість над агресорами. От приблизно в такому стані російська економіка. Вона вже заїхала, в неї вже закінчилося пальне, і зараз її обступили мирні держави всього світу, залишився останній крок - це коли екіпаж повилазить і почне розбігатися, а поітм його почнуть ловити по усьому світу", - сказав він.

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