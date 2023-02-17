Кулеба про важливість оборони Бахмута: якщо ЗСУ відступлять, новим Бахмутом стане інше місто

ЗСУ не відступлять з Бахмута, адже тоді новим містом-фортецею стане інше українське місто, яке окупанти невпинно знищуватимуть.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо українські захисники відступлять із Бахмута, то новим Бахмутом стане інше місто України.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю WAZ.

"Той, хто скаржиться, що захист забирає надто багато жертв, не повинен забувати: якщо ми відступимо, іншим містом стане новий Бахмут. Ось чому наші солдати борються за кожен квадратний сантиметр землі", - наголосив міністр.

Очільник МЗС переконаний, що українським захисникам вдасться втримати Бахмут. Однак новий наступ РФ уже розпочався, і окупанти можуть посилити інтенсивність боїв навесні.

"Але їх план не спрацює. За їхніми уявленнями, вони давно мали завоювати Бахмут", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, представник розвідки Андрій Юсов заявив, що на сході України зараз спостерігається загострення бойових дій. Диктатор РФ Володимир Путін поставив нові терміни захоплення Донбасу й виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Однак аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Збройні сили України зламають плани президента РФ Володимира Путіна щодо захоплення Бахмута до 24 лютого 2023 року, адже це завдання вимагатиме значно вищих темпів російського просування, аніж ті, що були протягом багатьох місяців. Для цього в окупантів сил немає.

Читайте також: