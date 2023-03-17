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Кулеба прокоментував дозвіл Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Кулеба прокоментував дозвіл Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна

Фото: Getty Images

Кулеба наголосив, що міжнародні злочинці будуть покарані.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо ордеру на арешт російського диктатора Путіна. Він наголосив, що військові злочинці повинні бути покарані

Про це він написав у Twitter.

"Колеса правосуддя крутяться: Я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за насильницьке переміщення українських дітей. Міжнародні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за викрадення дітей та інші міжнародні злочини", - написав Кулеба.

Дозвіл на арешт Путіна 

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей. Їх вважають винними у воєнних злочинах проти громадян України.

У Кремлі вже відреагували на рішення суду. Там заявили, що на території РФ "його юрисдикція не поширюється".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2238
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