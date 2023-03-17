Кулеба прокоментував дозвіл Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо ордеру на арешт російського диктатора Путіна. Він наголосив, що військові злочинці повинні бути покарані

Про це він написав у Twitter.

"Колеса правосуддя крутяться: Я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за насильницьке переміщення українських дітей. Міжнародні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за викрадення дітей та інші міжнародні злочини", - написав Кулеба.

Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2023

Дозвіл на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей. Їх вважають винними у воєнних злочинах проти громадян України.

У Кремлі вже відреагували на рішення суду. Там заявили, що на території РФ "його юрисдикція не поширюється".

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