Кулеба прокоментував свою заяву про "важку осінь" та можливі переговори з РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями заявив, що майбутній політичний сезон у світі може виявитися непростим для України в дипломатичному сенсі, оскільки в різних державах звучатимуть заклики щодо нібито необхідності переговорів з РФ.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук в рамках авторського проєкту "Мосейчук+" Дмитро Кулеба назвав декілька причин таких подій.

"По-перше, контрнаступ. Чим ближче до сезону, який зараз почався, холодно, дощі, тим важче рухатися на полі бою. Друге – наближення президентських виборів в Америці. Ми з вами вже побачили як закручується картина", - зазначив міністр.

Третьою причиною "важкої осені" Дмитро Кулеба назвав "дуже гострі вибори в Польщі, вибори в Словаччині, відносини з іншими країнами Європи.

"Четверте – атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Ми з вами розуміємо, що це питання часу, коли вони знову почнуть намагатися нас енергетично знищити. І п'ята причина – є тренд про спустошення складів, з яких нам постачають те чи інше військове обладнання. Саме тому ми зробили перший Форум оборонних індустрій в Україні, усіх зібрали, аби простимулювати виробництво нової зброї і забезпечити сталість постачань", - пояснив очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба також додав, що тема переговорів між РФ та Україною може з'явитися виключно, якщо по усім цим напрямкам, ми б допустили просідання і скрізь би був негатив.

"Але, оскільки цього просідання немає. Ми його не допустили. То у нас зараз тема не переговорів домінує, а тема Формули миру президента Зеленського", - резюмував міністр.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповів про змову експрезидентів США Білла Клінтона та Росії Бориса Єльцина, коли Україна втратила ядерну зброю.

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