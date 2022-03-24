Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Кулеба розкритикував вимогу Путіна та закликав ЄС не платити за нафту і газ рублями

Дата публікації
Перегляди
16к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кулеба розкритикував вимогу Путіна та закликав ЄС не платити за нафту і газ рублями

Associated Press

Напередодні Путін наказав перевести розрахунки за постачання в рублі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу не підтримувати вимоги Путіна та не платити за газ та нафту в рублях. 

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту та газ у рублях, це буде все одно, що допомагати Україні однією рукою та допомагати РФ вбивати українців іншою", - наголоси він.

Нагадаємо, Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. Він також дав доручення Центробанку РФ визначити порядок проведення таких платіжних операцій.

Читайте також:

Наступна публікація