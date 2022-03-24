Кулеба розкритикував вимогу Путіна та закликав ЄС не платити за нафту і газ рублями

Кулеба розкритикував вимогу Путіна та закликав ЄС не платити за нафту і газ рублями

Напередодні Путін наказав перевести розрахунки за постачання в рублі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу не підтримувати вимоги Путіна та не платити за газ та нафту в рублях.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту та газ у рублях, це буде все одно, що допомагати Україні однією рукою та допомагати РФ вбивати українців іншою", - наголоси він.

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2022

Нагадаємо, Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. Він також дав доручення Центробанку РФ визначити порядок проведення таких платіжних операцій.

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