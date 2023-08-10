Кулеба розповів, чи буде Зеленський вести переговори з Путіним і як Україна готова закінчити війну

Кулеба наголосив, що військові на фронті намагаються спонукати росіян сісти за стіл переговорів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна може розпочати мирні переговори з Росією після того, як окупанти покинуть територію нашої держави. Президент Зеленський ж ніколи не сяде за стіл переговорів з диктатором Путіним.

Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Кулеба наголосив, що Україна готова до мирних переговорів після того, як Росія виведе свої окупаційні війська з нашої території.

"Ця мета може бути досягнута за допомогою міксу війни та дипломатії. Наші генерали займаються першим, їхнє завдання спонукати росіян до відступу і переконати, що краще говорити, ніж воювати", - наголосив очільник МЗС.

Український міністр додав, що президент Зеленський ніколи не сяде за стіл переговорів з диктатором Путіним.

"Є й інші дипломатичні способи вести справи опосередковано. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна й Зеленського за одним столом", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, у США вважають, що рішення про початок мирних переговорів між Росією та Україною, може ухвалювати тільки президент Зеленський. Там наголосили, що спочатку країна-агресорка має вивести свої війська із окупованих регіонів.

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