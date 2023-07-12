Кулеба розповів, коли F-16 можуть з'явитися в українському небі

Перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі вже до кінця березня 2024-го. Передавання літаків ЗСУ пов'язане з дуже складними технічними моментами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, тренування українських льотчиків мають розпочатися приблизно у серпні чи на початку вересня. Паралельно відбуватиметься підготовка юридичних рішень, які необхідні для постачання F-16.

"Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку", - сказав він.

Очільник українського МЗС також зауважив, що необхідно готувати інженерів, техніків та відповідну інфраструктуру. Разом з тим, зауважує Кулеба, існує багато нюансів, а тому графік може зсуватися.

"Але зараз і міністр оборони тут (на саміті НАТО - Ред.) працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес", - пояснив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, видання Politico повідомляло, що Україна отримає перші винищувачі F-16 на початку 2024 року. Зазначається, що графіки постачань літаків для ЗСУ досі "висять у повітрі". Втім, хто саме передасть винищувачі,наразі незрозуміло. Це можуть бути Нідерланди й Данія.

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