Кулеба розповів про цілі, з якими приїхав на переговори з Лавровим

Кулеба розповів про цілі, з якими приїхав на переговори з Лавровим

Зокрема, міністр хотів домовитися щонайменше про 24-годинне перемир'я.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що приїхав на зустріч з Сергій Лавров і Мевлют Чавушоглу з двома завданнями.

Про це він повідомив під час брифінгу після зустрічі голів МЗС Росії, України, Туреччини, яка відбулася 10 березня.

"Перша - це організувати гуманітарний коридор "з" та "до" Маріуполя. Це найбільш зараз важке місто з точки зору гуманітарного становища. Друга - це домовитися про принаймні 24-годинне перемир'я для вирішення усіх нагальних потреб людей, які захоплені війною", - наголосив Дмитро Кулеба.

Слід зауважити, зустріч трьох міністрів закордонних справ відбувалася за ініціативи турецької сторони. Очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу напередодні висловив надію на внесок майбутніх переговорів у мир та стабільність в Україні.