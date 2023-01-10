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Кулеба розповів про неоголошений візит очільниці МЗС Німеччини Бербок до Харкова та опублікував фото із зустрічі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Кулеба розповів про неоголошений візит очільниці МЗС Німеччини Бербок до Харкова та опублікував фото із зустрічі

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Під час зустрічі із Бербок Кулеба наголосив, що "Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що після візиту очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок до Харкова військова допомога посилиться.

Про це голова українського дипломатичного відомсива написав у Twitter та опубілкував фото із візиту.

"Сьогодні Анналена Бербок і я відвідали воєнний Харків, де Росія завдала величезних страждань. Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не маю жодних сумнівів, що подальша німецька військова допомога прибуде", – зазначив міністр.

Неоголошений візит Бербок до Харкова

Німецькі ЗМІ повідомили, що у вівторок, 10 січня, до Харкова прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Її приїзд до останнього не анонсували через заходи безпеки. У Харкові Бербок відвідала зруйновану через російські атаки підстанцію та ТЕЦ. Також міністерка побувала у дитячій лікарні та на Салтівці.

На завершення Бербок пообіцяла, що Німеччина і надалі передаватиме Україні зброю, щоб ЗСУ звільнили окуповані території від російської навали. 

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