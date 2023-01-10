Кулеба розповів про неоголошений візит очільниці МЗС Німеччини Бербок до Харкова та опублікував фото із зустрічі

Під час зустрічі із Бербок Кулеба наголосив, що "Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що після візиту очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок до Харкова військова допомога посилиться.

Про це голова українського дипломатичного відомсива написав у Twitter та опубілкував фото із візиту.

Також читайте Українські військові найближчим часом розпочнуть тренування на ЗРК Patriot у США - CNN

"Сьогодні Анналена Бербок і я відвідали воєнний Харків, де Росія завдала величезних страждань. Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не маю жодних сумнівів, що подальша німецька військова допомога прибуде", – зазначив міністр.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023

Неоголошений візит Бербок до Харкова

Німецькі ЗМІ повідомили, що у вівторок, 10 січня, до Харкова прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Її приїзд до останнього не анонсували через заходи безпеки. У Харкові Бербок відвідала зруйновану через російські атаки підстанцію та ТЕЦ. Також міністерка побувала у дитячій лікарні та на Салтівці.

На завершення Бербок пообіцяла, що Німеччина і надалі передаватиме Україні зброю, щоб ЗСУ звільнили окуповані території від російської навали.

Кібервійна триває щохвилини: її перемоги та поразки можуть стати вирішальними і на реальному полі бої

Читайте також: