Кулеба розповів, що може змусити Путіна відступити і припинити війну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав російського президента-диктатора Володимира Путіна "політичною твариною, яка вміє відчувати страх".

Про це він розповів в ефірі CNN 27 квітня, в інтерв'ю журналістці Крістіан Аманпур.

Дмитро Кулеба також пояснив, що може змусити Путіна відступити і припинити війну проти України.

"Від наших партнерів потрібна тверда віра в те, що перемога України досяжна. І по-друге, відсутність страху перед Путіним. Тому що Путін – політична тварина, яка чує страх. І коли він його чує, він стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес, він буде змушений відступитися", – сказав очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба також прокоментував ухвалення Конгресом США пакета військової та фінансової допомоги Україні, і наголосив: якою б не була ціна підтримки України сьогодні, ціна перемоги Росії буде набагато більшою.

"Весь світ має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів. Це живі люди, їхні життя мають ціну. Все, що ми втратили з осені до сьогодні, ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї… Ми знаємо, що буде, якщо ми програємо, і тому ми продовжимо боротися", – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба висловився про тих, хто вимагає від України переговорів з Росією.

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