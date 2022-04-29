Кулеба розповів, що призвело до російської агресії в Україні та що нині зобов'язаний зробити світ

Кулеба розповів, що призвело до російської агресії в Україні та що нині зобов'язаний зробити світ

До російського вторгнення привів вакуум безпеки після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї, але згодом не змогла стати членом НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що до російського вторгнення привів вакуум безпеки після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї, але згодом не змогла стати членом НАТО.

"Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру в усьому світі. Тоді ми стукалися у двері НАТО, але вона так і не відчинилася. Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ зобов'язаний забезпечити безпеку України, і ми просимо країни вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати", - написав він у Twitter.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели онлайн-зустріч з очільниками дипломатичних установ іноземних держав в Україні та презентували санкційний План дій групи Макфола-Єрмака.

Кулеба описав хід перемовин з країнами, які можуть стати гарантами безпеки України

Читайте також: