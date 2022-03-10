Кулеба розповів, як Лавров нав'язував йому білоруські переговори і погрожував продовжувати війну

Лавров заявив, що Росія не припинить війну, доки Україна не здасться.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба за результатами перегорів із російським колегою Сергієм Лавровим заявив про російську вимогу для завершення війни в України. Окупант вимагає, щоб Україна здалася. Але Кулеба наголосив, що цього ніколи не буде.

Про це він сказав на брифінгу 10 березня.

"Лавров сказав, що всі ці питання повинні обговорюватися в іншому форматі - так званы білоруські переговори. У подробиці він не вдавався, але сказав, що вони продовжать агресію, допоки Україна не здасться, це їхня головна вимога. Але дня нас це зовсім не прийнятно. Те, що вони намагаються домогтися, вбити надію у мирного населення, яке ще чинить супротив і вбивства, які РФ скоює в Україні", - сказав Кулеба.

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