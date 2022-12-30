Кулеба розповів, яка зброя насамперед потрібна захисникам: "В армії є свої конкретні потреби"

За його словами, є запити бійців і командирів.

Для Збройних сил України наразі найбільш необхідними наразі є гаубиці, а не танки. Також армія потребує важкого озброєння, аби протистояти окупантам на фронті.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"В армії є свої конкретні потреби. Умовно кажучи, якби мені зараз запропонували сто танків або сто гаубиць, я би не вагаючись сказав сто гаубиць зараз, а танки можна завтра. Бо я знаю реальну потребу фронту і розумію, що це зараз набагато критичніше", - наголосив дипломат.

За словами міністра, існує так звана зброя-символ. На жаль, вона зазвичай не відповідає реальним потребам фронту. Саме тому, наголосив Кулеба, під час обговорень з західними партнерами Україна говорить про конкретні запити бійців і командирів.

"На кожній Ставці під головуванням президента ми саме під таким кутом дивимось: що потрібно тут і зараз, що буде потрібно завтра, щоб перемогти ворога", - пояснив голова українського МЗС.

Нагадаємо, видання Politico опублікувало матеріал, у якому пише, що Володимир Зеленський під час свого візиту до США просив американського колегу Джо Байдена надати Україні сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтона щодо цього питання не змінилася. Водночас голова Білого дому погодився почати постачання систем ППО Patriot.

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