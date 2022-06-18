Кулеба розповів, які країни пропонували Україні припинити чинити опір Росії

Деякі іноземні лідери пропонували Україні не чинити опір агресії РФ задля отримання заблокованого окупантами в українських портах зерно.
З такими пропозиціями виступали деякі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході. Вони ввічливо запропонували Україні припинити опір для запобігання продовольчої кризи.
Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у статті для Foreign Affairs.
"Я розмовляв з деякими особами, які ухвалюють рішення в африканських, арабських та азійських країнах. Деякі з них розпочинали бесіду із заяв про підтримку, перш ніж зробити різкий поворот, ввічливо запропонувавши нам просто припинити опір", - пише голова МЗС.
За його словами, деякі перемовники готові пожертвувати українською незалежністю, щоб зерно, яке застрягло в українських портах через блокаду РФ, було розблоковано. Водночас Кулеба каже, що, якщо Україна зазнає поразки, гуманітарні кризи у світі лише примножаться.
"Тому нам не потрібно пропонувати мирні ініціативи з неприйнятними умовами, а натомість допомагати Україні перемогти. Це означає не лише забезпечення нашої країни важким озброєнням, а й збереження та посилення санкцій проти Росії", - підсумував Кулеба.
Нагадаємо, світова організація торгівлі обіцяє допомогу з експортом українського зерна.
Читайте також:
- Блокаду українських портів повинен припинити той, хто її розпочав - Зеленський
- Прогноз невтішний: експерт розповів, що восени буде з доларом в Україні
- Туреччина почала прокладати газопровід до нового родовища у Чорному морі: спустила першу трубу