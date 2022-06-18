Кулеба розповів, які країни пропонували Україні припинити чинити опір Росії

Деякі іноземні лідери пропонували Україні не чинити опір агресії РФ задля отримання заблокованого окупантами в українських портах зерно.

З такими пропозиціями виступали деякі керівники в Африці, Азії та на Близькому Сході. Вони ввічливо запропонували Україні припинити опір для запобігання продовольчої кризи.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у статті для Foreign Affairs.

"Я розмовляв з деякими особами, які ухвалюють рішення в африканських, арабських та азійських країнах. Деякі з них розпочинали бесіду із заяв про підтримку, перш ніж зробити різкий поворот, ввічливо запропонувавши нам просто припинити опір", - пише голова МЗС.

За його словами, деякі перемовники готові пожертвувати українською незалежністю, щоб зерно, яке застрягло в українських портах через блокаду РФ, було розблоковано. Водночас Кулеба каже, що, якщо Україна зазнає поразки, гуманітарні кризи у світі лише примножаться.

"Тому нам не потрібно пропонувати мирні ініціативи з неприйнятними умовами, а натомість допомагати Україні перемогти. Це означає не лише забезпечення нашої країни важким озброєнням, а й збереження та посилення санкцій проти Росії", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, світова організація торгівлі обіцяє допомогу з експортом українського зерна.

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