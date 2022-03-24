Кулеба розповів, з якими державами Україна веде переговори щодо гарантій безпеки

Міністр задоволений початковою реакцією міжнародних партнерів.

Українська сторона веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Великою Британією, Туреччиною.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив в інтерв'ю виданню El País

Ми ведемо переговори зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною про їхню можливу участь у цій моделі, зазначив міністр.

Також читайте Кулеба розкритикував вимогу Путіна та закликав ЄС не платити за нафту і газ рублями

За словами Кулеби, лідери цих країн позитивно поставилися до ідеї про гарантії безпеки для України.

"Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їхньою початковою реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо. Решта – це частина переговорів між Україною та Росією", – повідомив глава МЗС України.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, проте не збирається виконувати російські ультиматуми.

Читайте також: