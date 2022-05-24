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Кулеба та Блінкен обговорили постачання Україні зброї та розблокування продовольчого експорту

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Кулеба та Блінкен обговорили постачання Україні зброї та розблокування продовольчого експорту

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України подякував Блінкену за підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання розблокування продовольчого експорту з України та постачання Україні важкого озброєння. 

Про це очільник МЗС України написав у Twitter.

"Говорив із секретарем Блінкеном, щоб подякувати США за залізну підтримку України. До України прямує все більше зброї, зокрема важкої, у той час як Росія продовжує свої руйнівні атаки на Донбасі. Ми також обговорили шляхи розблокування українського експорту та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба закликав країни не купувати зерно, яке Росія краде в Україні.

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