Кулеба та Блінкен обговорили постачання Україні зброї та розблокування продовольчого експорту

Очільник МЗС України подякував Блінкену за підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання розблокування продовольчого експорту з України та постачання Україні важкого озброєння.

Про це очільник МЗС України написав у Twitter.

"Говорив із секретарем Блінкеном, щоб подякувати США за залізну підтримку України. До України прямує все більше зброї, зокрема важкої, у той час як Росія продовжує свої руйнівні атаки на Донбасі. Ми також обговорили шляхи розблокування українського експорту та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - йдеться у дописі.

Spoke with @SecBlinken to thank the U.S. for its ironclad support of Ukraine. More weapons, including heavy, are headed to Ukraine as Russia continues its devastating attacks in the Donbas. We also discussed ways to unblock Ukraine’s exports and ensure global food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Нагадаємо, Дмитро Кулеба закликав країни не купувати зерно, яке Росія краде в Україні.

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