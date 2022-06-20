Кулеба: "Україна готова воювати лопатами проти РФ, якщо постачання західної зброї не буде"

Кулеба: "Україна готова воювати лопатами проти РФ, якщо постачання західної зброї не буде"

На Заході ніхто не повинен вірити в те, що українці будуть охочіше йти на поступки без постачання озброєння.

Україна захищатиметься лопатами від військової агресії Росії в разі припинення постачання західної зброї.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає телеканал ARD.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми будемо воювати лопатами, але ми будемо захищатися, тому що ця війна - війна за наше існування", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що в Україні значно менше зброї, ніж у Росії.

"Тому чим раніше ми отримаємо зброю, чим раніше вона буде відправлена, тим більшою буде допомога для нас. Якщо зброя буде відправлена пізніше, ми все одно скажемо "спасибі", але тоді багато чого буде витрачено даремно, багато людей загине", - додав він.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що навіть з обмеженими ресурсами українські військові проводять тактичні операції та відтісняють російських окупантів.

А міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українським військовим потрібне швидке посилення за рахунок артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО тощо, щоб зупинити війська РФ. Тоді буде завдання оперативно вийти на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого.

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