Кулеба відреагував на спільне рішення США, Нідерландів та Чехії щодо придбання танків Т-72 для української армії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Нідерландам, США та Чехії за спільне придбання та передавання для потреб ЗСУ майже сотні танків Т-72.

МЗС України Дмитро Кулеба подякував Нідерландам, США та Чехії за спільне рішення щодо придбання для ЗСУ 90 танків Т-72.

Про це Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що українські військові відправили на "концерт" Кобзона практично два десятки окупантів одним пострілом.

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