Кулеба відреагував на відео страти українського військовополоненого окупантами: "Росія - гірша за терористів "ІДІЛ"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на жорстоке відео страти українського військового росіянами і закликає вигнати Росії із Ради безпеки ООН та України.

Про це він написав у Twitter.

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Український міністр назвав Росію гіршою за терористичну організацію "ІДІЛ".

"У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і щоб вони понесли відповідальність за свої злочини", - йдеться у його повідомленні.

Відео катування та страти українського захисника окупантами

Нагадаємо, у Мережі поширюють відео, на якому російські злочинці жорстоко страчують українського військового, який в момент страшного злочину ще був живим. Російські загарбники ножем відтяли беззбройному полоненому голову. На відео чути крики українського захисника.

Служба безпеки відреагувала на моторошні злочини окупантів та пообіцяла "знайти тих нелюдів". За фактом злочину СБУ розпочала досудове розслідування.

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