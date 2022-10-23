Кулеба відреагував на заяви Шойгу про "брудну бомбу": абсурдна та небезпечна інформація

Росіяни часто звинувачують інших у тому, що хочуть самі вчинити.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба відреагував на заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу".

Про це він написав у Тwitter.

"Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - наголосив Кулеба.

Вигадка пропагандистів про "брудну бомбу" та дзвінки Шойгу міністрам оборони НАТО

Російська пропаганда почала поширювати брехню про те, що в Україні виготовили "брудну бомбу" та нібито планують її застосувати.

Міністр оборони Шойгу 23 жовтня обдзвонює міністрів оборони країн НАТО, щоб нібито "попередити про загрозу". Шойгу встиг зателефонувати міністрам оборони Франції, Туреччини та Великої Британії.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що російська пропаганда не просто так анонсує черговий військовий злочин з використанням "брудної" бомби. Він вважає, що насправді Росія планує це реалізувати на нашій території.

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