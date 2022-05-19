Кулеба висловився про вступ України до Альянсу: "НАТО як інституція не зробила нічого"

Курс на НАТО в Україні залишається. Але Альянс як інституція за час війни не зробив нічого консенсусного.
Про це в етері єдиного марафону заявив МЗС України Дмитро Кулеба.
“Війна робить так, що маски зриваються. Перед війною в суспільстві вважали, що НАТО - це сила, а ЄС - це щось слабке, однак все сталося навпаки. ЄС зробив революційні рішення щодо фінансування і надання нам зброї, щодо санкцій і визнання європейської перспективи нашої держави. А НАТО - навпаки. Члени Альянсу окремо, невеликими групами роблять надзвичайно важливу роботу, але НАТО як інституція не зробила нічого. Мені сумно це визнавати, але це реальність”, - розповів Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, що ворожий снаряд в Бахмуті знищив цілий під’їзд, завали не можуть розібрати через постійні обстріли.
Читайте також:
- "Росія обрала війну": Кулеба розповів, як РФ "втратила апетит" до переговорів
- Десантники зняли на відео, як з ПЗРК "Перун" збили два безпілотники окупантів
- Європарламент підтримав створення спеціального трибуналу для російського керівництва - Кулеба