Кулеба закликав іноземні компанії припинити бізнес у Росії, аби уникнути публічної ганьби і втрати репутації

Кількість компаній, які залишають ринок РФ зростає щодня, але є й ті компанії, які відмовляються припиняти бізнес у країні-агресорці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає іноземні компанії припинити бізнес в Росії зараз, щоб не довелося це робити після публічної ганьби і втрати репутації.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Ми цінуємо компанії, які вже вийшли з Росії. Для тих, хто досі чіпляється за свої криваві прибутки у Росії під різними виправданнями, я маю лише сказати таке: виходьте зараз. Ви повинні будете це зробити у будь-якому разі. Краще зробити це зараз, аніж після публічної ганьби і втрати репутації", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до світу із закликом про зупинення усього бізнесу в Росії, щоб не спонсорувати вбивство мирних українців.

Кількість компаній, які залишають ринок РФ зростає щодня, але є й ті компанії, які відмовляються припиняти бізнес у країні-агресорці. Серед компаній, які не пішли з російського ринку - Mondelez International, Nestle, "Райффайзен Банк", Societe Generale, Samsung, Bayer, LG, Sanofi, Unilever, Johnson & Johnson та інші.

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