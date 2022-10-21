Кулеба закликав створити Спецтрибунал за злочин агресії РФ щодо України: Ми розраховуємо на підтримку ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз створити Спеціальний трибунал за агресію Росії щодо України.

Про це очільник МЗС України повідомив у себе на сторінці у твітері.

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"Рада ЄС висловила підтримку нашим зусиллям забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Я вітаю цей крок. Найкращий шлях – створити Спеціальний трибунал для злочину агресії проти України. Ми розраховуємо на підтримку ЄС", - написав головний дипломат України.

Варто зазначити, що Рада Європи за підсумками саміту 20-21 жовтня опублікувала висновки, до яких дійшли учасники саміту. У документі хахначається, що керівники держав та урядів країн Євросоюзу в черговий раз засудили акт агресії росії проти України та спроби ескалації ситуації шляхом проголошення кремлем незаконної анексії українських територій, проведення в росії мобілізації, провокацій на ЗАЕС та варварських обстрілів мирних міст і цивільної інфраструктури України.

"ЄС допомагатиме Україні у реалізації цього права та надаватиме їй політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу так довго, як це буде необхідно", - йдеться у документі, опублікованому на сайті Євроради.

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