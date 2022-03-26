Кулеба закликав світ бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з ринку РФ

Кулеба закликав світ бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з ринку РФ

Очільник українського МЗС наголосив, ці компанії отримуюють прибутки на крові.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав клієнтів і партнерів з усього світу бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon, які відмовилися піти з ринку Росії, яку розв'язала війну проти нашої держави.

Про це Кулеба написав у Twitter 26 березня.

"Відмовляючись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Ашан Холдинг робить свідомий вибір для подальшого спонсорування російських звірств в Україні та отримання прибутків на крові. Я закликаю всіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon", - закликав Кулеба.

By refusing to end business activities in Russia, Auchan Holding makes a conscious choice to further sponsor Russian atrocities in Ukraine and make blood profits. I call on all customers and partners around the globe to boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/yLnzFajMlu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка світових та європейських компаній покинули ринок РФ, щоб не спонсорувати війну проти України.

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