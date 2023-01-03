Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану обстрілом росіян льодову арену “Альтаїр” у Дружківці

За словами міністра, Росія та Білорусь мають нести повну відповідальність за свої злочини проти світу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив до зруйнованованої обстрілом російських терористів льодової арени “Альтаїр” у Дружківці Донецької області президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та інших спортивних функціонерів, щоб вони побачили наслідки атак Росії для українських спортсменів.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Запрошую всіх спортивних функціонерів, які хочуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що "спорт поза політикою", зокрема президента МОК Томаса Баха, відвідати "Альтаїр" та особисто переконатися у "спортивній нейтральності" Росії", – написав Кулеба.

I invite all sports officials who want to allow Russian athletes to compete in international events because, as they say, “politics should be kept out of sports”, to visit the Altair ice arena in Druzhkivka ruined by Russia’s “politically neutral” shelling. pic.twitter.com/gOTN1JlcML — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 3, 2023

За словами міністра, Росія та Білорусь мають нести повну відповідальність за свої злочини проти світу – і їхні спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях так, ніби нічого не сталося.

"Може тоді нарешті прийде розуміння, чому прикриватися абстрактною "нейтральністю" в такій ситуації аморально", – додав Кулеба.

Кулеба також зазначив, що раніше у Дружківці проводили українські та міжнародні змагання, тренувалися діти та дорослі. Він продоблював звернення в Instagram українською.

"Це був не просто спортивний об'єкт, а одна з ключових арен для розвитку українського спорту та найбільша в Україні школа хокею та фігурного катання. Єдиними ударами, які тут відбувалися були хокейні буліти. Поки що удар не завдали "деполітизованих" російських бомб", – написав Кулеба.

Нагадаємо, ТСН.ua надає повну інформацію про те, що відомо про руйнування льодової арени у Дружківці. Ворог знищив палац спорту "Дружба" у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер і "Альтаїр".

Читайте також: