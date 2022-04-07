Кулеба заявив про наміри Лаврова зірвати переговори між Україною та Росією

Міністр закордонних справ України назвав російського чиновника частиною системи Путіна.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про готовність до нових зустрічей із російським міністром Сергієм Лавровим, незважаючи на його співучасть у військових злочинах РФ в Україні.
Про це він заявив під час брифінгу 7 квітня у Брюсселі.
Він наголосив, що риторика російської сторони спрямована на зрив переговорів. При цьому український міністр готовий працювати над цим питанням.
"З того, що я чув від міністра Лаврова, я ніякого оптимізму не отримую. Кожен його коментар націлений на зрив переговорів, а не на їхнє продовження. Я вже з ним зустрічався в Анталії. У мене немає до нього якихось особливих почуттів, які б завадили мені з ним зустрітися знову, якщо це потрібно Україні», — заявив Кулеба.
Також міністр додав, що відкидання Лавровим звірств у Бучі та інших містах та селах Київської області робить його співучасником злочинів. Проте офіційний статус чиновника РФ надає сенсу розмовам з ним.
«Лавров є частиною системи Путіна. Те, що він виправдовує злочини скоєні у Бучі та інших містах, селах України та називає їх фейком, робить його співучасником. Але я готовий зустрічатися, бо він є офіційною особою. Якщо це питання миру в Україні, то я готовий зустрічатися з будь-ким», — сказав міністр.
Нагадаємо, росіяни накопичують техніку на Луганщині, Гайдай закликає евакуюватися.
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