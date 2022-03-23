Кулеба заявив, що на саміті НАТО прориву не буде, але тема "закриття неба" над Україною не закрита

«Все можливо», так характеризує Кулеба, можливість Росії напасти на країни Альянсу.
Росія розганяє істерику під саміт НАТО, щоб відлякати партнерів, але країни-партнери не реагують на такі залякування.
Про це заявляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі ТСН.
«Нам бракує практичної підтримки Альянсу, не закривається тема «закриття неба». Ми будемо пробивати цю тему» , - зазначив міністр.
«Все можливо», так характеризує Кулеба, можливість Росії напасти на країни Альянсу. За його словами, на сході Європи – це дуже добре розуміють, але вглиб Європи все менше віри в можливий напад. Але міністр також зазначає, що всі такі розмови в Росії можуть бути для внутрішнього «споживача», щоб обговорювали саме це, а не проблеми з економікою та інші складності, які спровокувала їхня країна вторгненням до України.
Він зазначив, що в саміті Україна не бере участь. І не не очікує "прориву", бо до жорстких дій в Альянсі не готові. Але будуть працювати, щоб були радикальні дії згодом.
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