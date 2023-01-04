Кулеба заявив, що незабаром ЗСУ отримають танки та бронетехніку

Вже незабаром українські Збройні сили отримають від міжнародних партнерів нового озброєння. Зокрема, німецьких танків Leopard.

Про це повідомив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Президент Зеленський та його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї. Йдеться, насамперед, про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки", - сказав дипломат.

За його словами, "незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць". Кулеба також наголосив, що наразі триває робота щодо отримання танків Leopard.

"2023-го ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати 2022-го. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде, але на все свій час. Чекайте на новини", - заявив міністр.

Також голова МЗС нзауважив, що незабаром відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України. "Воно ("Рамштайн-8" - Ред) буде дуже важливим для оголошення нових рішень", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, депутат Бундестагу Маркус Фабер закликає надати ЗСУ "танкетки" Weasel. Бронемашини озброєні 20-мм гарматою або протитанковою зброєю. Таку техніку має на озброєнні Бундесвер.

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