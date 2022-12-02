Кулеба заявив, що Україна розпочала переговори з Німеччиною про надання Patriot

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Київ розпочав переговори з Німеччиною про надання систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це дипломат сказа у коментарі Polsat News.

"Розпочали переговори з Німеччиною з цього питання (передавання Patriot - Ред.) . Ми порушували ці питання перед США, оскільки вони володіють технологією Patriot. Я також використовую міністерські зустрічі НАТО та ОБСЄ, щоб поговорити з усіма, хто може допомогти нам прийняти позитивне рішення щодо постачання Patriot в Україну", - сказав Кулеба.

Керівник МЗС наголосив, що Україна повністю підтримує ідею Польщі про розміщення Patriot на заході країни. За його словами, це найкращий спосіб захистити не лише Україну, а також Польщу та інші країни Європи і НАТО.

Раніше Кулеба заявляв, що Київ веде переговори з союзниками щодо передавання американських систем протиповітряної оборони. З його слів, діалог зрушив із мертвої точки.

Нагадаємо, польський міністр оборони Маріуш Блащак каже, що його колега з Німеччини Крістін Ламбрехт пообіцяла представити уряду пропозицію про розгортання систем протиповітряної оборони Patriot на території України.

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