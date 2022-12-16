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Кулеба заявив, якою має бути відповідь світу на кожну атаку РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Кулеба заявив, якою має бути відповідь світу на кожну атаку РФ

Фото: Associated Press

Диплмат просить надати ЗСУ озброєння.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відповіддю на кожну ракетну атаку армії Російської Федераці має стати постачання важкого озброєння.

Про це йдеться у його повідомленні у Twitter.

За словами дипломата, саме це фактично припинило б російський терор проти України, а також відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами.

"На кожну російську ракету чи безпілотник, націлені на Україну та українців, має бути поставлена гаубиця в Україну, танк - Україні, бронемашина - Україні", - наголосив голова МЗС України. 

Ракетна атака 16 грудня 

У п'ятницю повітряна тривога зранку охопила усi регiониокрім західних. Однією з перших областей "почервоніла" Одещина - о 07:05, останньою - Закарпаття - о 08:35.

По території України було випущено понад 60 ракет, з якиз 40 - по Києву. Українськiй ППО вдалося збити 37 ракет, що летіли на столицю. У КМВА наголосили, що Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномаштабного вторгнення.

Зокрема, по Харківщині росіяни вдарили 10 ракетами. В регіоні виникли перебої з електроенергією, зникла вода, зупинилося метро. У місті також не працює електротранспорт.

Внаслідок масованого удару електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Саме тому в "Укренерго" оголосили надзвичайну ситуацію.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1325
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