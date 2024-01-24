Кулеба зробив тривожну заяву про ситуацію на фронті: можливо, вона серйозніша, ніж на початку вторгнення

За словами Кулеби, Росія переважає Україну в артилерійських боєприпасах.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про складну ситуацію на фронті через нестачу озброєння та техніки.
Про це український дипломат розповів в інтерв'ю Bild.
"Ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому", - відповів Кулеба.
Міністр зауважив, що західні країни не мають достатньої потужності для виробництва боєприпасів для війни в Україні.
"Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжить це робити, ми все ще бачимо, що західна оборонна промисловість – тобто оборонна промисловість держав, які нам допомагають – не в змозі виробляти достатньо кількість для виробництва артилерійських боєприпасів", - сказав він.
За словами міністра, Росія переважає Україну в артилерійських боєприпасах. Одна з причин цього - це поставки із Північної Кореї.
"Як би смішно це не звучало, виглядає так, що Північна Корея для Росії більш ефективний партнер, ніж друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися", - вважає очільник МЗС України.
Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки біля Кліщіївки і Роботиного, РФ намагається захопити Авдіївку.
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