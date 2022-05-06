Кулеба звернувся до "троянських коней" в Євросоюзі та застеріг прихильників добрих взаємин із РФ

Дмитро Кулеба закликав "троянських коней" об'єднаної Європи змінити свою позицію щодо України. За його словами, історія доведе, що вони обрали не той бік в агресії РФ.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг прихильників підтримання добрих взаємин із РФ у Європі від наслідків неправильної оцінки ситуації в російсько-українській війні.
Про це він сказав на спільному брифінгу з колегами з держав Балтії 6 травня.
"А тим, хто все ще намагається заради відносин з Росією виконувати роль "Троянського коня" в ЄС та прикриватися своїми економічними інтересами, можу сказати тільки одне: історія всіх розсудить. Той, хто думає, що зараз на правильному боці історії, той переконається, що це не так", – заявив дипломат.
Також голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ще від 23 лютого Україна готова до різних сценаріїв, коментуючи загрозливі дії Росії на 9 травня. З погляду пропаганди, президент РФ Володимир Путін на 9 травня оголосить щось грандіозне, водночас заявив Кулеба.
Читайте також: