Кулемет "Максим" та гвинтівка Мосіна: яке "новітнє" озброєння використовує армія РФ

Виникає питання щодо об’єктивності рейтингу потужності передових армій світу.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про "передові" технології, що застосовуються окупантами.

Про це Центр пише у повідомленні у Telegram-каналі.



Під час OSINT-аналізу матеріалів, на яких зображені війська РФ, що перебувають в Україні, працівники ЦПД при РНБО України виокремили "передове" устаткування, яке використовується армією Росії, зокрема:

гвинтівка Мосіна-Нагана – у різних модифікаціях перебувала на озброєнні до 1960-х років;

кулемет "Максим" – останній факт застосування зафіксовано у 1969 році;

фургон УАЗ 452 ("Буханка") – невійськовий неброньований автомобіль;

фургон ГАЗ-3302 ("ГАЗель") – невійськовий неброньований автомобіль;

самоскид КамАЗ-5511 – невійськовий неброньований автомобіль;

трицикл Loncin LX250ZH-11 – невійськовий неброньований транспортний засіб.

Гвинтівка Мосіна-Нагана (інша назва — трилінійна гвинтівка - ред.) — магазинна військова гвинтівка, яку використовували військові сили Російської імперії, Радянського союзу і багатьох інших держав. Гвинтівка Мосіна-Нагана у різних модифікаціях була на озброєнні з 1891 р. до 1960-х.

Кулемет Максима — станковий кулемет, розроблений британським зброярем американського походження Гайремом Стівенсом Максимом у 1883 році. Кулемет Максима став одним з родоначальників автоматичної зброї; він широко використовувався під час Англо-бурської війни 1899—1902 рр., Першої світової і Другої світової воєн, а також у багатьох малих війнах і збройних конфліктах XX століття.

"Зважаючи на зазначене, виникає питання щодо об’єктивності рейтингу потужності передових армій світу, бо "другою" російська армія може бути лише у фантазіях генералів Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні.

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