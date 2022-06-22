"Кулемет є, якщо тікати будете": командири РФ погрожують окупантам розстрілами (аудіо)

Окупант жаліється другові, що ніяк не може повернутися з війни, а вище керівництво погрожує розстрілом за дезиртирсство.

Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову російського окупанта з другом, де той розповідає про проблеми на війни проти України.

"Кулемет є, вийду на дорогу і почну поливати, якщо тікати будете" - саме так командири окупантів мотивують своїх солдатів продовжувати війну.

Загарбник також розповів про "російських умільців", коли два підрозділи влаштували перестрілку один з одним.

"Два різних батальйони заходили. Одні з одного боку лісу, інші з іншого. Ввечері. Зв’язку не було. По***рили один одного, дов****би . Просто російська армія мене дивує", - розповідає він.

Також, за його словами, російські солдати поїдуть до лікарень через хвороби та травми, а він не знає, на що саме жалітись, щоб також втікти з фронту.

Окупант також розповідає, як цілими "днями друга армія світу" обстрілую село, у якому немає не те, що ЗСУ, а й навіть місцевих мешканців.

"Тільки контракт підписали, два місяці пройшло, їх сюди відправили. І вони сидять з відкритими очима. Перед нами село стоїть, вони його цілий день єб***ть. Там троє людей живе, село з лиця землі стирають. Нашому командиру прийшли папери, щоб нас виводити ще у березні. Йому взагалі п**уй. Тому що якщо нас прибрати, треба когось сюди поставити. Тому що тут все одразу знесуть. Нікого ставити. Батальйон у нас потроху розсипається", - резюмує окупант.

Нагадаємо, російські окупанти на Херсонщині зґвалтували та вбили жінку і намагалися задушити її 3-річну дитину.

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