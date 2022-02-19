"Кулі летять по дахах місцевого населення": ДСНС показала відео ворожого обстрілу Щастя з території "ЛНР"

"Кулі летять по дахах місцевого населення": ДСНС показала відео ворожого обстрілу Щастя з території "ЛНР"

Зазначається, що окупанти ведуть обстріл з крупнокаліберної зброї.

Проросійські бойовики 19 лютого на Донбасі обстріляли місто Щастя.

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ДСНС оприлюднила відео обстрілу КПВВ "Щастя", який окупанти вели з тимчасово непідконтрольної території Луганської області.

"Об 11:35 незаконними збройними формуваннями було почато обстріл міста Щастя. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32", - коментує дії бойовиків співробітник ДСНС.

Також на відео зазначається, що терористи влучили в огорожу КПВВ "Щастя", а обстріл ведуть з крупнокаліберної зброї.

"Знову десь по дахам пішло. Кулі летять по дахах місцевого населення. У будинку навпроти чути свист і дотик до даху. Попали знову в огорожу КПВВ "Щастя" - бачимо димок. Крупнокаліберна зброя зі сторони окупованої території - з напрямку Веселої гори. Ведеться вогонь російським агресором. Кулі свистять постійно, вибухи чути", - говорить закадровий голос на відео.

Нагадаємо, останніми днями російські окупаційні війська почали масові обстріли українських позицій на Донбасі із застосуванням важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Тільки за минулу добу бойовики здійснили 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей та пошкодили 11 житлових будинків.

Станом на 9:00 19 лютого російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, 16 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли терористів загинув український захисник.

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