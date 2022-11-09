Кулі замість слів: до Дня української писемності та мови креатори пропонують особливе оформлення для матеріалів російською

Українські креатори ініціюють соціальну кампанію, покликану представити вплив російської пропаганди й російського контенту через візуальний креатив. А саме через особливе графічне зображення російської мови, яка нині ототожнюється з агресією, насиллям і жорстокістю. Розпочати планують з українських онлайн-медіа.

Авторство ідеї, що отримала лаконічну назву «Російський кульовий», належить агентству provid. Воно створило кириличний шрифт для літер російської мови, який не містить звичних знаків. Замість них використано графічні кульові отвори, взяті зі світлин, що зроблені на деокупованих територіях. Кожна літера — це слід від російських куль, які влучили в будинки, автівки та памʼятники в українських містах.

«росія спілкується з нами мовою насилля та агресії. Автоматні черги, вибухи, постріли — це і є російська мова сьогодні. Кожне “не все так однозначно”, кожне “треба зрозуміти їхню позицію”, кожен заклик до замирення, зняття санкцій або продовження економічної співпраці з росією перекладається російською мовою як постріли, вибухи й руйнування в Україні. Тож, якщо існує мова, має бути і її графічне втілення — шрифт. От ми і вирішили створити такий інструмент для простого й наочного відображення російської мови у медіа, контенті та креативних матеріалах. І референсів для такого шрифта, на жаль, виявилося вдосталь», — коментує ідею креативний директор provid Влад Галяпа.

Новий шрифт в агентстві пропонують до вільного вжитку всім, хто хоче скористатися ним для створення будь-яких креативних чи інформаційних матеріалів. Онлайн-медіа, які досі мають російськомовну версію сайту, можуть встановити собі цей шрифт, щоб підкреслити важливість мовної політики та привернути увагу до загрози з боку російського контенту. Для цього медіа з російськомовним контентом зазвичай достатньо додати otf-файл шрифту на сервер і прописати в css-стилі випадки його використання. Після цього шрифт працюватиме як звичайний, а російська мова відображатиметься «правильно».

«Його можна використати для комунікаційної кампанії, як іміджевий хід, спосіб привернути увагу до зміни мовної політики перед деактивацією російськомовної версії або ж як засіб для висловлення власної позиції», — наголошують у provid.

В агентстві сподіваються на поширення креативної графічної ідеї. Так, provid хоче зробити кілька примірників творів класичної російської літератури, надрукованих шрифтом, що має вигляд слідів від куль.

Креатори закликають видання з російськомовною версією долучитися до кампанії та встановити шрифт принаймні на один день. А для тих медіа, які планують назавжди вилучити мову агресора зі свого ресурсу, цей шрифт стане чудовим приводом наостанок нагадати про загрозу, яка походить від російськомовного контенту.

Звантажити шрифт та дізнатися більше про проєкт можна за посиланням.