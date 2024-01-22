"Кулеметник поклав півтори роти": окупант про десятки вбитих, яких ніхто не вивозить із позицій

Також він поскаржився, що російське командування за гроші зливає українським військовим інформації про позиції і наступи окупантів.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів.

Цього разу окупант розповів дружині про десятки вбитих, яких ніхто не вивозить із позицій, а також мародерства і зґвалтування, які чинять російські військові, що вижили після "м'ясних штурмів".

"Та, уже поклали дох*я. 60 людей від нашої "полки" біля доту лежать. Досі не витягнули. Та і х*й витягнуть. Розвідка повзала – там датчики стоять на рух. Так що без вісти зниклими будуть 60 людей.

В кінці нашої "полки" дот х**ловський (український. – Ред.). І їх туди погнали штурмовати. Їх кулеметник чисто поклав – півтори роти. Пригнали ще зеків штурмувати, і тих, що залишилися в живих. Їм дозволили бухати. Ну вони і чудять. В місті бабу зґвалтували, вбили і спалили, мужика ще. Через них поїздки в місто взагалі закрили. Мародерять будинки, все тягнуть, інших військових – таких як ми – б'ють", – розповідає загарбник.

Також він поскаржився, що російське командування за гроші зливає українським військовим інформації про позиції і наступи окупантів.