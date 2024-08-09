Кульмінація попереду: які "сюрпризи" можуть чекати на РФ після початку операції у Курській області

Ситуація у Курській області РФ розвивається стрімко і непередбачувано для росіян. Через відсутність чітких планів щодо протидії наступу українських сил російська армія зазнає великих втрат.

Про можливий розвиток подій у Курській області розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі "24 каналу".

"Тримати в таємниці просування військ так, щоб ворог не знав про ваші наміри – дуже важко. Ефект раптовості у Курській області був, що дуже важливо, і він забезпечив своєрідну паніку. Якими є її індикатори? Путін намагається вдавати з себе дуже спокійного, начебто "все під контролем". Герасимов йому доповів, що "проблеми немає" вже", – зазначив експерт.

Водночас російські пабліки роблять панічні вкиди про стрімке просування ВСУ та нібито перекидання у Курську область підкріплень чи то з Бєлгороду, чи то з-поміж вагнерівців.

"Рано підбивати підсумки всього, тому що, думаю, варто очікувати ще "сюрпризів". Можливо, й не лише на цьому напрямку. Ми ще не бачимо всю операцію. Важливо й те, що певні російські резерви, які мали відправлятися на Донбас, Росія буде змушена перекидати в Курську область. Ознаки цього є", – зауважив Мусієнко.

Наразі вже з'явилася інформація, що плани росіян про відправлення резервів під Нью-Йорк та Торецьк на Донеччині принаймні відтерміновуються, а може й взагалі скасовуються.

На думку Олександр Мусієнка, наступ ЗСУ у Курській області є також "серйозним політичним сигналом Заходу".

Якою може бути кінцева ціль курської операції ЗСУ

Також у мережі з'явилася інформація від мера міста Курчатов у Курській області, де розташована Курська АЕС. Він повідомив, що бої точаться "за кілька десятків кілометрів від міста".

"Зараз видно, що йде розширення плацдарму для забезпечення логістики. Рух йде вздовж залізниці та доріг, це для того, аби забезпечити стабільність логістики. Куди її забезпечують поки невідомо. Теоретично, це може бути і Курська АЕС, такого відкидати не можна. Як буде на практиці – побачимо", – зазначив експерт.

Олександр Мусієнко підкреслив, що наразі ситуація в Курській області динамічно розвивається, тож чекатимемо продовження і кульмінації.

Нагадаємо, місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, знеструмлено. Місцева влада каже, що причина знеструмлення – падіння уламків українського безпілотника.

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