"Культурна спадщина": затонулий крейсер "Москва" отримав новий статус в Україні

Крейсер "Москва", що затонув за 80 миль від Одеси, внесли до реєстру об'єктів культурної цінності України.

Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, всі сліди людської діяльності на дні Чорного моря в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням відомства, крейсер, що затонув, отримав номер 2064 у реєстрі.

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"Згідно з Конвенцією ЮНЕСКО, всі сліди людської діяльності на дні Чорного моря в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України", — заявили у відомстві. Також зазначається, що в зоні, де затонув крейсер, глибина моря становить 45-50 метрів. За інформацією Міністерства оборони, цей об'єкт є найбільшим із затонулих у Чорному морі.

Українські військові влучили ракетами у ворожий крейсер "Москва" (жестовою мовою)

Нагадаємо, ввечері 13 квітня протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва". Спочатку Москва навіть не хотіла офіційно визнавати таку велику втрату для їхнього флоту. Міноборони РФ давало суперечливі заяви про те, що на борту виникла пожежа, але він ще в стані плавучості. Проте за два дні Кремлю все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.

У Міністерстві оборони Російської Федерації визнали загибель лише одного військовослужбовця на крейсері “Москва”.

Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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